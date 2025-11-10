◆大相撲▽九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）西序二段１２枚目・鶴英山（音羽山）が東同１３枚目・安琉海（安治川）を押し出し、白星発進した。「完璧とは言えないけど、自分らしい相撲が取れた」と振り返った。鶴英山は元大関の十両・朝乃山（高砂）の富山商高時代の恩師で２０１７年に亡くなった浦山英樹さんを父に持ち、今年の夏場所で幕下最下位格付け出しデビュー。だが名古屋場所前の稽古で右膝を痛め、２日