元日本テレビアナウンサーでフリーの馬場典子さん（５１）が１０日、消化管からの出血のため８日に急死した日本テレビの菅谷大介アナウンサー（享年５３）の訃報に接し、スポーツ報知などに追悼のコメントを寄せた。馬場アナは、菅谷アナと同じ１９９７年入社の同期社員だった。【馬場典子アナの追悼コメント（以下、全文）】治療を懸命に続けていて、体調の波もある中で「今度ゆっくり話そうね」という約束が果たせないままと