テレ東の新バラエティ枠「くるバラ」（毎週土曜深夜1時25分）。 “乙女のお金事情”を覗き見する深夜のガールズトークバラエティ「深夜の金欲 乙女の会」11月8日（土）放送から、お金のプロ“ニューレディ”こと肉乃小路ニクヨが教えるお金のヒミツを紹介。【動画】貯金派？投資派？NISAはやるべき？お金のプロ 肉乃小路ニクヨが教えるヒミツお金のプロ“ニューレディ”肉乃小路ニクヨ登場番組MCは大久保佳代子、薄幸（納言）、渋