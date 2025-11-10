ドルチェ＆ガッバーナから、ホリデーの魔法を感じるフレグランスコレクションが2025年11月12日（水）より登場します。ブランドを象徴する「ディヴォーション」からは特別デザインのボトルが、「ライトブルー」からは華やかな限定コフレがラインナップ。香りとデザインの両方で心をときめかせる、贈り物にもぴったりなホリデー限定のフレグランスです♡ ドルチェ＆ガッバーナ「ディヴォ&