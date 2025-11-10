俳優の舘ひろし（75）が10日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。父親の職業を明かした。舘は子供の頃の夢が「お医者さん」だったと紹介。「親父も医者で、おじさんも医者だった。弟も医者で、甥が3人医者」と明かすと、「えっ凄い！医者一家だ」と驚きの声。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也も、幼少期の舘の写真に「確かにね、育ちがいいんだろうなって感じのお写真ですもんね」と語