8日に千葉県松戸市の路上で男性が刺され殺害された事件で、男性は背中の上部を刺されたことで死亡したとみられることがわかりました。この事件は8日朝早く、松戸市のJR北松戸駅近くの路上で、礒貝要平さんが背中などを刺され殺害されたものです。警察は司法解剖の結果、礒貝さんの死因は背中の上部を刺されたことによる出血性ショックとみられると発表しました。背中の傷は胸を貫通していて、ほかにも複数の刺し傷や切り傷があった