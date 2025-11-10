札幌市中央区宮の森2条11丁目付近で、2025年11月10日午後7時40分ごろ、クマの目撃情報が相次いでいます。警察や札幌市は、クマが現場に留まっているとして、注意を呼びかけています。 警察によりますと、午後7時45分ごろ、クマの目撃や足跡を発見したなどの通報が複数あったということです。現場付近ではきのう（9日）からクマが出没していて、円山動物園は臨時休園しているほか、北海道神宮では当面のあいだ夜間通行止めに