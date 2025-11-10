前の話を読む。ミサは勢いでサトコとミチオが暮らす部屋に同居を始める。しかしうまくいくわけもなくことごとくトラブルに。そんななかサトコの持ち物の中から自分の顔が黒く塗りつぶされた写真を見つけてしまい…。■自称・妻が語る「別れたつもりはない」の意味■きちんと別れていなかった？■状況を打開しようとしない男■失った冷静さを取り戻したら■婚約者が目を覚ました！サトコから「最初から見ていた」と聞かされたミサ。