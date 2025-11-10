おととい、千葉県松戸市の路上で男性が殺害された事件で、男性と容疑者の男との間に面識がないとみられることがわかりました。この事件はおととい未明、松戸市のJR北松戸駅近くの路上で住居不詳の礒貝要平さん（46）が刃物で刺されて殺害されたものです。その後の警察への取材で周辺の防犯カメラには容疑者とみられる男が駅方面から1人で歩いて来て、犯行後、駅とは反対方向に立ち去った様子が写っていたことがわかりました。これ