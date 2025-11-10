円売り優勢、米つなぎ予算成立への期待で株式市場が活況、ドル円は１５４円台乗せ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが優勢。先週末に米上院で「つなぎ予算案」の討論終結動議を60対40で可決したことを受けて、長らく続いた米政府機関一部閉鎖の解除につながることが市場に期待されている。週明けの株式市場は活況を呈しており、オセアニア・日本・アジア市場に続いて欧州や米株先物など全般的に株高の動きとなってい