22:30デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演 23:45ムサレム・セントルイス連銀総裁、ブルームバーグTV出演 11日 3:00米3年債入札（580億ドル） AIサミット（韓国、11日まで） 米対中合成麻薬関税10%引き下げ、中対米24%関税1年間停止 主要な米加経済指標の発表は予定されていません。 ※予定は変更されることがあります。