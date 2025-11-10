自民党役員会に臨む高市首相（中央）ら＝10日午後、国会自民党は来年の党大会を3月15日に東京都内のホテルで開く方針を固めた。高市早苗首相（党総裁）の下で初開催となる。立党70年に合わせて策定する新たな国家ビジョンの発表を目指す。2026年の運動方針も採択する方針。今月11日の総務会で正式に日程を決定する。関係者が10日、明らかにした。鈴木俊一幹事長は10日の役員会で、今後30年を見据えたビジョン策定に向けた本部