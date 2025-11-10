半導体検査機器大手のアドバンテスト（東京）に勤める４０歳代の男性社員が、自宅で長時間の「持ち帰り残業」を強いられたとして、同社に残業代支払いを求めた訴訟を巡り、さいたま地裁で和解が成立したことがわかった。同社が解決金４００万円を支払う内容で、男性側が１０日に明らかにした。和解成立は１０月１０日付。訴状や男性を支援してきた労働組合「総合サポートユニオン」（東京）などによると、男性は２０１６年から