（花蓮中央社）東部・花蓮県卓渓郷の山間部にある三笠山集落に9日、タイワンツキノワグマが出没した。同集落にクマが現れたのは初めて。クマは農業部（農業省）林業・自然保育署花蓮分署の職員に捕獲された。クマは体長1メートル未満で雄の子グマと見られ、痩せ細っていたため処置を受けている。同分署によれば、9日午前に「クマがニワトリを襲っているのを目撃した」との通報が住民から入り、職員が現場を調査した上で赤外線カメ