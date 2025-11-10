2025年12月1日（月）から、『北海道ボールパークFビレッジ』にて『F VILLAGE Snow Park』がオープンします。それに伴い、11月1日（土）から前売り券が販売中です。 画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント 『SKI＆SNOWBOARD』は、スキー・スノーボードが手軽に楽しめるエリア。 画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテ