サッカー日本代表の新ユニフォームのデザインが注目を集める中、中国のSNS上では歴代の日本代表ユニフォームのデザインが話題になっている。アディダスジャパン株式会社は6日、日本代表が2026年のワールドカップ（W杯）北中米大会で着用する新ユニフォームを発表。「HORIZON（水平線）」がコンセプトで、ジャパンブルーを基調に胸の部分に水平線をモチーフとしたホワイトの曲線が施されている。これを受け、中国のSNS・小紅書（RED