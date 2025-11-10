熊本市の大西一史市長（57）は、今日（11月10日）の定例記者会見で、次の市長選に4選を目指して立候補するかを問われ「次どうするかはまだ答える段階ではない」と明言を避けました。 【写真を見る】熊本市の大西一史市長任期満了まで1年あまり “4選”立候補は？ 明言せずも「今は絶好調」 大西市長は、熊本県議会議員などを経て、2014年の市長選で初当選し、現在3期目です。 前回（2022年11月）の市長選では、自民、公明の推