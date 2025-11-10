タレント・スザンヌが９日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。自身が経営し、今年２月に故郷・熊本にグランドオープンさせた旅館「ＫＡＷＡＣＨＩＢＡＳＥ−龍栄荘−」について語った。１５年に元野球選手の夫と離婚し、当時１歳だった息子（１１）とともに、熊本に移住。その際、東京のマンションを売却し「７５００万円で売れた」（※今年４月のテレビで）といい、そのお金を元手に、閉館して３、４年経ってい