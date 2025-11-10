26年前の名古屋市の主婦殺害事件で逮捕された女が、逮捕直後から一転、取り調べを拒否していることが分かった。黙秘に転じ現在は取り調べに応じず愛知・名古屋市のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年11月、西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして、殺害した疑いが持たれている。安福容疑者は、10月31日の逮捕直後に容疑を認め、「26年間、毎日不安だった」などと話していたが、