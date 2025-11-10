女子プロレス「マリーゴールド」からみちのくプロレスに移籍したＭＩＲＡＩ（２５）が、Ｓａｒｅｅｅの自主興行「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭＣｈａｐｔｅｒ?」（１０日、新宿フェイス）で躍動した。１０月にマリーゴールドを退団したＭＩＲＡＩは、今月２日のみちのくプロレス岩手大会にＸとして電撃登場。岩谷麻優とシングルマッチで対戦した試合後岩谷の呼びかけもあり、みちのくプロレスへの入団を決断した。みちのく所属とし