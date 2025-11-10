元CAでグラビアアイドルの風吹ケイが14日発売予定のグラビアムック誌「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）に登場。シュールな“ひとり運動会”でダイナマイトボディを披露している。 【写真】網にからまり…風吹ケイが解放"ひとり運動会"がシュール過ぎる 今回の撮影では、4着の衣装を着て、赤組や白組に加え、審判や応援団にも扮装（ふんそう）。玉入れや綱引き、障害物競走など運動会の定番