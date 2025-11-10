◆東都大学野球秋季リーグ１、２部入れ替え戦▽立正大９Ｘ―８駒大＝延長１２回（１０日・神宮）２部１位の立正大が、１部６位の駒大に延長サヨナラで先勝した。追いつ追われつの激闘は、８―８の同点で延長へ突入。引き分け目前の１２回裏、立正大は２死一、三塁のチャンスで横浜出身のルーキー・椎木卿五が右前へサヨナラ打を放った。２死三塁の場面で、前の打者が申告敬遠されて回って来たチャンスに「初球を狙うという覚