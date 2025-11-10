歌手の南野陽子（58）が10日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・今帰仁村で7月に開業したテーマパーク「JUNGLIAOKINAWA（ジャングリア沖縄）」を訪れ、空を飛ぶ姿を披露した。「先日とうとうお空を飛んでしまいました」と書き始め、動画を公開。「スカイフェニックス」と名付けられたジップラインに挑戦し、ジャングルの上を空を飛びながら手を広げたり、拍手する姿を披露し、「後ろが私ね」と補足した。フォロワーから