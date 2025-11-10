【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 1−1 ヴィッセル神戸（11月9日／パナソニックスタジアム吹田）【映像】物議を醸した「接触」（VARあり）VARも含めたPKをめぐる判定に、ファンの意見が真っ二つに割れている。J1リーグ第36節でガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦し、後半終盤に1点ずつを奪い合い1-1の引き分けで終了。これで神戸の3連覇の可能性は消滅した。この一戦の75分、際どいジャッジが発生する。G大阪が右サイドからのC