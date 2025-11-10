【明治安田J1リーグ】柏レイソル 1−0 名古屋グランパス（11月8日／三協フロンテア柏スタジアム）【映像】DF2人をぶち破る「超加速ドリブル」柏レイソルFW細谷真大がレベルの違いを見せつけた。タッチライン際で2人に囲まれたところからの超加速で打開した強引なドリブルが話題を集めている。J1リーグ第36節で柏レイソルと名古屋グランパスが対戦。後半開始と同時に細谷がピッチに立つと、サイドに流れながらキープ力を活かし