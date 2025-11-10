埼玉県ときがわ町の老人ホームで、入所者の83歳の女性を殺害しようとしたとして入所者の81歳の男が逮捕されました。女性は意識不明の重体となっています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、埼玉県ときがわ町の無職・西村清勝容疑者（81）です。西村容疑者は午前7時15分ごろ、自身が入所するときがわ町の老人ホーム「昭和の里ときがわ別所」で、同じく入所者の83歳の女性の首を手で押さえつけるなどして殺害しようとした疑いがもた