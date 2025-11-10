プレミアリーグ第11節マンチェスター・シティ対リヴァプールの一戦が、マンチェスターのエティハド・スタジアムで行われた。この2チームは近年のプレミアを象徴するクラブとなっており、17-18シーズンのシティのリーグ優勝以降、現在までプレミアのタイトルはどちらかが必ず獲得している。昨季はシティが躓くシーズンとなっており、リーグ戦の2試合ではどちらもリヴァプールが勝利した。ただ、このゲームで先制したのはシティだっ