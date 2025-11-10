ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩこと河村隆一の公式サイトが１０日に更新され、河村が喉の不調を理由に公演を中止・延期することが発表された。中止・延期となるのは「ＲｙｕｉｃｈｉＫａｗａｍｕｒａＰｒｅｓｅｎｔｓＮｏＭｉｃ，ＯｎｅＳｐｅａｋｅｒＣｏｎｃｅｒｔａｔＣｈｕｒｃｈＴｏｕｒ２０２５−２０２６Ｐｈａｓｅ．０３」の３公演。公式サイトでは「いつも河村