◆大相撲▽九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）が小結・隆の勝（常盤山）を押し出し、初白星を挙げた。鋭い出足から右のど輪で相手を起こし、わずか１秒６で土俵外に運んでの完勝。支度部屋で「集中してやった。（動きは）悪くないと思う」と手応えを示した。初日の伯桜鵬戦は左張り差しに失敗し、寄り倒されて金星を配給した。横綱昇進５場所目での初制覇に向け、痛恨の黒星発進となったが「立