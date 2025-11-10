日本高野連は１０日、大阪の２１世紀枠候補に府立の生野が初めて選出されたと発表した。同校は今秋の府大会で１６強入りし、５回戦で興国に４―５で惜敗した。生野は大阪有数の公立進学校。大阪府の吉村洋文知事や日本サッカー協会の宮本恒靖会長、元アーティスティックスイミング日本代表ヘッドコーチの井村雅代氏らを輩出した。１２月１２日に全国９地区の候補校が発表され、来年１月３０日のセンバツ選考委員会で本大会（