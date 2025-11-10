俳優・吉永小百合（８０）が１０日、都内で行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の大ヒット御礼舞台あいさつに共演の佐藤浩市（６４）、阪本順治監督（６７）と登壇した。世界初のエベレスト登頂に成功した登山家・田部井純子役を演じた吉永は、今月２日に発表された紫綬褒章受賞の阪本監督に「今回、『てっぺんの向こうにあなたがいる』という作品でご一緒することができて私はとってもうれしいし、紫綬褒章をお受