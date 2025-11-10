アメリカ・ルイジアナ州のスーパーで、警察官が声をかけたのは万引き犯の女。おとなしく店に戻ると見せかけて逃走。万引き犯の女対警察官の追跡劇が始まりました。駐車場の車を回って逃げる女になかなか追いつけない警察官。すると、女は仲間が運転する車へ。みるみる離れていく車。このままでは逃げられてしまいます。すると、思わぬ助っ人が。「乗ってください！」と、まるで映画のようなセリフとともに現れます。女性と警察官の