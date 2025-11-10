（資料写真）真鶴町が検討している水道料金改定を巡り、小林伸行町長は１０日に開かれた町議会総務経済常任委員会で、全体で３８％引き上げる方針を明らかにした。町は昨年１２月に全体で約２１％引き上げる改定案を発表したが、町民らの反発を受けて撤回。今回はそれよりも大幅に引き上げた内容となる。町は新たな改定案を来年１月の町議会臨時会で提出し、同３月使用分からの新料金適用を目指す。実現すれば神奈川県内最高額と