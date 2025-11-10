TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）の第5話が11月9日に放送され、今年の日本ダービーを制した北村友一騎手がゲスト出演し、SNSで大きな話題となっている。北村騎手が登場したのは、日本ダービーのレースシーン。ロイヤルホープのライバル馬主・椎名善弘（沢村一樹）が所有するヴァルシャーレに騎乗し、山王耕造（佐藤浩市）が送り出すロイヤルホープを差し切って優勝する場面が描かれた。【動画】日曜