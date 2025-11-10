中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月10日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は10日の記者会見で、日本の指導者による国会での台湾に関する誤った発言について強烈な不満と断固とした反対を表明し、日本に厳重な申し入れを行い、強く抗議したと明らかにした。林氏は次のように述べた。日本の指導者は先日の国会で台湾に関する誤った発言を公然と発表し、台湾海峡への武力介入の可能性を示唆し、中国の