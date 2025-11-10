All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「事務所の顔だと思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。【10位までのランキング結果】2位：菊池風磨（timelesz）／62票2位に選ばれたのは、timeleszの菊池風磨さん。菊池さんは、歌手としてはもちろん、ドラマやCM、バラエティー番組に加え、