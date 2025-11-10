【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシア政府は１０日、スハルト元大統領（２００８年死去）に国家の名誉称号「英雄」を授与した。市民団体などは、独裁政治で人権侵害を続けた元大統領を再評価する動きだとして反発している。スハルト氏は、１９９８年まで３０年以上にわたり長期独裁政権を敷き、反政府活動家らへの弾圧や汚職などで批判されてきた。２０１０年と１５年にも「英雄」の候補に選出されたが、授与を見送られていた