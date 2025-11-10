空気が乾燥し暖房器具の利用が増えるのを前に、消防士などが火災警報器の設置・点検を呼びかけました。 群馬県などは、まいつき１０日を住宅用火災警報器の設置を促す「ぐんま住警器の日」に定めています。１０日には、ＪＲ高崎駅前で消防職員や高崎市の女性防火クラブのメンバーが火災警報器の設置・点検を呼びかけました。 住宅用の火災警報器は、すべての住宅に設置が義務づけられていて、設置したあとも約１０年で電池