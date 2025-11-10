自身が加入する自動車保険の保険金請求をめぐり、損害保険会社の社員に対して因縁をつけ不当に現金を要求する文章を30回以上わたって郵送して恐喝しようとしたとして、長岡市に住む無職の男（64）が逮捕されました。警察によりますと、男は去年12月からことし７月までの間、損害保険会社の社員に対して、不当に現金を要求する文書を30回以上にわたって郵送し、恐喝しようとした疑いが持たれています。男はこの損害保険会社の保険に