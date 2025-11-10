2025年11月8日、中国メディアの環球時報は、オーストラリアのニュースサイトが「中国を悪役にすることに執着している」と自国メディアを批判したことを報じた。記事が紹介したのはオーストラリアのニュースサイト、「パールズ・アンド・イリテーションズ」の7日付文章。記事によると、文章はオーストラリアのメディアが環境問題から自動車産業まで多様なニュースを報道する際、常に「中国を悪役とする」ストーリーに仕立てていると