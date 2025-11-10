「空中のシロイルカ」と呼ばれるAS700有人飛行船「祥雲」がこのほど中国東部に位置する浙江省紹興市越城区鑑水テックシティーに到着し、華東地区初のAS700有人飛行船が正式に引き渡されました。AS700は中国航空工業集団特殊飛行機研究所が独自に開発したもので、中国の航空機耐空性基準に基づき開発され、完全な自主知的財産権を持つ有人飛行船です。全長50メートル、最大航続距離700キロで、10人を乗せることができます。AS700は