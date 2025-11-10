Photo: ハナサキ 世界中のすべてのアスリートにインスピレーションとイノベーションを提供することーー。 これがナイキのものづくりの根底にあるミッションです。ナイキではアスリートを“*If you have a body, you are an athlete.” （*身体さえあれば、誰もがアスリートである。）と定義しています。つまりプロやエリートだけがアスリートではないということ。その上で｢Serve Athletes*｣