高崎警察署 ＳＮＳを通じて「利率の良い取引がある。投資を増額したほうが良い」などとうその話をもちかけられ、高崎市の６０代の女性が現金１３００万円余りをだまし取られました。 被害にあったのは、高崎市に住む地方公務員の女性（６３）です。 警察によりますと、被害女性は今年７月下旬、ＳＮＳの広告で知った投資の学習グループに参加したところ、著名人のアシスタントを名乗る人物から「利率の良い取引のた