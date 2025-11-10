静岡県富士宮市の小学校で、地元の高校生や企業などが連携して作ったジェラートを教材にした授業が11月10日に行われました。 【写真を見る】地元の高校生や企業などが連携して作ったジェラートを教材にした授業の様子 ＜児童＞ 「おいしいです！」 「おいしい～！」 10日、富士宮市立東小学校で市内の富岳館高校の生徒がジェラートを教材にした授業を行いました。 ジェラートは、高校生が育