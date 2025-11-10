2025年11月8日、高市内閣の牧野京夫復興大臣が、台風15号で被災した地元を就任後初めて視察しました。 【写真を見る】台風15号で被災した地元を就任後初めて視察した牧野京夫復興大臣 牧野大臣は静岡県牧之原市などを訪れ、「各自治体と連絡を密に取っていきたい」と話しました。 8日、静岡県の焼津市、吉田町、牧之原市を視察した牧野京夫復興大臣。兼務する防災庁設置準備担当大臣として、台風15号による被災地をまわりました