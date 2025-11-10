群馬県渋川市の赤城自然園では紅葉が色づきはじめ、訪れる人の目を楽しませています。 赤城山西麓の標高６００～７００メートルに位置する赤城自然園。約６００ヘクタールの園内には、ブナやコナラをはじめ２０種以上のカエデなどが植えられていて、赤や黄色に色づいています。 赤城自然園によりますと、ことしは夏の暑さが長引き、例年と比べ色づきは遅かったものの、ここ数日の冷え込みの影響で一気に染まり