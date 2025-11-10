長崎県職員生活協同組合（長崎市元船町）が事業を停止し、長崎地裁に破産申請する準備に入ったことが10日、分かった。東京商工リサーチ長崎支店や代理人弁護士によると、11月時点の負債総額は1億4951万円。同生協は昨年、過去に資産を過大計上する不適切な会計処理があったことが明らかになり、債務超過に陥っていた。