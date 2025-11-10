2025年12月7日に告示される静岡県伊東市の市長選挙に、11月10日、新人の岩渕完二氏が立候補を表明しました。岩渕氏は「伊東復活」をスローガンに、観光振興に力を入れると決意を語りました。 【写真を見る】伊東市長選に立候補を表明した岩渕完二氏 ＜伊東市長選に立候補を表明した岩渕完二氏＞ 「私が市長になったときは、議員の皆さんはどんどんどんどん私に突っ込んで来て欲しい。私と議論したいですね」 11月10日