地域一帯で子育てを応援しようと「アンビー熊本 秋まつり」が9日、合志市のアンビー熊本で開かれました。会場では、子どもが遊べる様々なブースや飲食ブースなどが出展。合志市のブースでは、市の子育て支援に関するパネル展示や縁日コーナーなどが設けられ、多くの親子連れで賑わいました。