明治安田J2リーグ残留をかけた、引き分けを挟んで5連敗中の17位ロアッソ熊本。18位・山口との勝ち点差はわずか「3」と、J2残留に向け正念場です。9日に宮城県で行われたベガルタ仙台戦。試合が動いたのは後半24分。仙台に先制されてしまいます。終了間際にも追加点を許し、大一番を落としました。【試合結果】ロアッソ熊本 0-2 ベガルタ仙台■ロアッソ熊本・大木武監督「点が取れなかった。それが全てだと思います」J3降格圏